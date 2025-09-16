L'addio a Francesco Pantano a Messina: alla "Verona Trento" commozione per «quel primo banco vuoto»

Dolore e silenzio: questi i sentimenti che hanno caratterizzato il primo giorno di scuola all’Istituto comprensivo Boer Verona Trento: la morte di Francesco Maria Pantano, che avrebbe concluso quest’anno il ciclo delle medie non lascia spazio alle emozioni della ripresa, per i giovani un giorno di nuova speranza. Nell’aula della terza D tutto era pronto per accogliere il ragazzo, stamattina insieme ai suoi compagni, per l’inizio delle lezioni. È strana la sensazione guardando quel primo banco dove era solito sedere anche se spesso si spostava dietro, accanto al suo compagno disabile che aiutava amorevolmente.

La sua prof. di Lettere, Patrizia Sunzeri, lo descrive come un ragazzo intraprendente, libero, attivo, un leader. «Francesco è quello che volle andare all’iniziativa Io leggo , a vendere i libri per sostenere la sua, la nostra scuola e con il suo sorriso riusciva a fermare chiunque passasse per strada convincendolo ad aderire all’iniziativa».

La commozione è tanta, così come l’incredulità perché «non si può accettare che una vita si spezzi così», dice la docente di arte, Cristina Gordone, con la voce rotta dal pianto.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale