Il procuratore antimafia Melillo a Messina: “Cooperazione internazionale decisiva contro la criminalità transnazionale”. Antoci: "La normativa va rivista"

"Occorre soprattutto sviluppare l'applicazione degli strumenti di cooperazione internazionale che esistono e che fortunatamente costituiscono un legame forte con gli altri paesi europei, ma la dimensione del pericolo è globale e questo ovviamente rende molto più complesse le cose". A dirlo il Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, a Messina per il convegno "Criminalità nazionale e transnazionale : strumenti e obiettivi in Italia e in Europa" che questa mattina si tiene all'Università di Messina. "In ogni caso -prosegue - questo è un convegno importante perché è un'occasione di riflessione e confronto su questioni che mai forse come in questo momento sono attuali e urgenti". "In generale - aggiunge - assistiamo a processi di integrazione tra strutture criminali originariamente diverse nel settore del narcotraffico, nel settore del riciclaggio e sono fenomeni di integrazione sempre più preoccupanti, anche perché si avvalgono in misura massiva delle nuove tecnologie ciò che comporta che comporta l'uso di tecniche di dissimulazione di appuntamento sempre più difficili da contrastare".

"Questo convegno vuole essere fonte di ispirazione per gli impegni legislativi importantissimi che ci aspettano al parlamento Europeo". A dirlo Giuseppe Antoci, Presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento Europeo. "A gennaio - febbraio - prosegue - il commissario Brunner dovrebbe portare la rivisitazione della 2008, una norma troppo datata rispetto ai movimenti e alla corsa che le associazioni criminali transnazionali fanno soprattutto sull'aspetto delle tecnologie. Noi vogliamo ripartire da qui, come hanno fatto nel 1955 con la carta di Messina vogliamo essere fonte di ispirazione. Vorremmo poter dire domani che qualcosa che abbiamo fatto, anche sotto il profilo legislativo , l'abbiamo pensata e discussa in questo luogo magnifico che è il rettorato dell'Università di Messina con la sua storia e la sua forza culturale. Gli appetiti delle mafie sono cambiati, lo abbiamo visto dove ci sono soldi loro arrivano e in questo momento il PNRR potrebbe diventare un bottino, facile potrebbe essere un danno così grande da far tornare indietro di trent'anni la lotta alle mafie, quindi bisogna alzare le asticelle, bisogna comprendere che ci sono delle cose che sono nate in Italia che sono nate dal sangue: la nostra normativa antimafia è la migliore d'Europa e del mondo quella deve essere anche quella fonte di ispirazione e noi pensiamo che nella rivisitazione della 2008 debba albergare necessariamente e finalmente il reato associativo ce la metteremo tutta affinché questo venga compreso. Vedete, il Parlamento Europeo ha fatto scelte importanti in questi anni come quella di potenziare le agenzie Europol, Eurojust e Eppo. È stata anche da poco istituita l’AMLA, la nuova Autorità europea antiriciclaggio la cui Presidente Szego è oggi qui con noi e alla quale auguriamo buon lavoro. Sono strumenti fondamentali, ma da soli non bastano. Serve un quadro organico di regole e di politiche comuni e in questo senso è molto attesa è la nuova strategia europea per la sicurezza interna, ProtectEU. È una base importante, che va rafforzata con coraggio politico e visione strategica pensando finalmente all’inserimento del reato associativo. L’obiettivo deve essere duplice: da un lato armonizzare le legislazioni e gli strumenti giudiziari, dall’altro rafforzare il coordinamento a livello europeo ed extraeuropeo, perché le mafie operano ormai su scala globale. Ma non dobbiamo dimenticare un aspetto decisivo: la lotta alle mafie non è soltanto repressione, non è soltanto processo penale. È anche cultura della legalità, educazione civica, impegno sociale. La vera vittoria arriverà quando la legalità sarà patrimonio condiviso, quando ciascuno sentirà la responsabilità di difendere le regole e il bene comune. E proprio da questa città, che settant’anni fa partì la scintilla dell’Europa, vogliamo pensare che oggi l’Europa, sulla lotta al crimine organizzato transazionale riparta con forza da Messina. Dunque, lanciamo un messaggio forte e chiaro. La legalità è il fondamento della democrazia e dello Stato di diritto europeo. La criminalità organizzata si combatte con coraggio, disciplina e onore".

Al convegno prendono parte anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola , il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi , i procuratori distrettuali di Sicilia e Calabria e i vertici di Europol, Eurojust, Eppo e AMLA , oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine e del mondo accademico.

La prefetta Di Stani: "Una nuova criminalità che sfrutta le nuove tecnologie per arricchirsi"

Quindi l'apertura del convegno affidato alla prefetta Cosima Di Stani: “C’è un modello di criminalità nuova, imprenditoriale che sfrutta le nuove tecnologie per arricchirsi e simulare la provenienza illecita del denaro.. Le associazioni criminali sono sempre più interessate ad agire sottotraccia con affari e collaborazioni e muovendosi secondo un modello criminale fluido in quei paesi dove l’azione di contrasto non è in grado di mettere argini”. Il sindaco Federico Basile ha sottolineato come: “Non è solo un appuntamento accademico ma momento di confronto che ci chiama tutti alla necessità di un impegno comune e concreto". E' poi intervenuto Luigi Lombardo, presidente della corte d’Appello di Messina.

Nel suo saluto la rettrice Giovanna Spatari ha detto che "occorre affrontare il crimine organizzato come una priorità. E’ significativo che venga fatto a Messina da dove prese forma l’idea di una Europa unita e oggi riafferimamo la volontà di respinfere le nuove minacce". Ha ricordato la visita del presidente Sergio Mattarella che ha sottolineato che l’Università è presidio civile e democratico e di recente ha ribadito che l’Europa è baluardo delle democrazie.

Chiocchetti: "La criminalità ha già relizzato l'unità in Europa"

Il segretario generale del Parlamento europeo Alessandro Chiocchetti ha evidenziato come "la criminalità organizzata è già più avanti di noi nel raggiungere l’unità in Europa che stiamo raggiungendo. La responsabilità e il comune impegno non è più solo un impegno nazionale ma un compito europeo. La criminalità prospera grazie alla frammentazione, per questo la risposta europea deve essere caratterizzata da unità. Noi come parlamento europeo cerchiamo di fare la nostra parte ma siamo in ritardo e dobbiamo recuperare il tempo perduto”.