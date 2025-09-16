Il disastro della Carmen al Teatro Antico: duro colpo per la città e la cultura

La sospensiva, dopo il ricorso presentato, concessa il 9 settembre scorso dai giudici amministrativi ha permesso di mettere in scena lo spettacolo, ma alla fine tutto si è rivelato un vero disastro.

Piovono critiche sulla “Carmen” di Bizet organizzata sabato scorso al Teatro Antico di Taormina dall’associazione “Sicilia Classica Festival”, alla quale il Parco archeologico Naxos-Taormina aveva revocato la concessione dopo il caos dell’”Aida” del 24 agosto. Tanti spettatori, giunti da ogni parte della Sicilia, e anche da fuori regione, sono rimasti profondamente delusi per quanto andato in scena e hanno manifestato il loro disappunto.



«Una pagina nera per la città e la per la cultura - la definisce Domenico, giunto da Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) - sul cartellone figurava una delle opere più celebri, amate e rappresentate al mondo, ma sul palco, purtroppo, è andata in scena una caricatura maldestra, indecorosa, che nulla aveva a che fare con l’opera che il pubblico aveva pagato, profumatamente, per vedere. I cantanti hanno mostrato coraggio, professionalità e talento, e meritano rispetto - sottolinea - hanno cercato fino all’ultimo di salvare il salvabile, ma il contesto li tradiva a ogni passo.