Discariche abusive a Messina: tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti

Si torna alla tolleranza zero contro l’abbandono di rifiuti per strada e le discariche abusive. Dopo la riunione con le Municipalità di circa una settimana fa nella stanza del sindaco Basile, alla presenza della presidente di Messina Servizi Maria Grazia Interdonato, è partita ieri pomeriggio la nuova campagna di bonifica dalle discariche di rifiuti.

Si è ripartiti dalla zona del Santo dove c’era di tutto: decine di materassi abbandonati, reti, frigoriferi, mobili, sedie e tavoli, cassette e pezzi di ferro. Diversi sacchetti di spazzatura indifferenziata che gli operatori di MessinaServizi hanno passato al setaccio per cercare di risalire ai proprietari del materiale dismesso e provvedere alle sanzioni. In alcuni casi sono state rinvenute anche delle fotografie e vecchi documenti.

