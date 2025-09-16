Dehors liberi fino a metà 2027, un anno in più per il riordino. Ma le regole fanno discutere

Più tempo per i dehors liberi . La normativa stabilita nell’era post Covid rimarrà in vigore fino al 30 giugno del 2027 contro l’attuale scadenza del 31 dicembre 2025. E’ quanto prevede un emendamento del relatore al ddl sulla Semplificazione delle attività economiche all’esame del Senato. La stessa proposta di modifica concede al governo un anno in più per l’attuazione della delega prevista dalla legge sulla concorrenza per il riordino del settore. Il nuovo termine per l'adozione del decreto legislativo in materia di «riordino e coordinamento delle norme sulla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico per le imprese di pubblico esercizio (installazione di strutture amovibili)" viene fissato al 31 dicembre 2026. La scadenza per l’adozione del decreto legislativo delegato è attualmente stabilita entro 12 mesi dell’entrata in vigore, il 16 dicembre 2024, della Legge annuale per la concorrenza del 2023, quindi entro il 16 dicembre di quest’anno.

Le norme Covid prorogate di anno in anno, attualmente in vigore fino alla fine del 2025 ma che l'emendamento punta a spostare ancora più avanti nel tempo, prevedono che non sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica (prevista dal Codice dei beni culturali) per le strutture amovibili su vie, piazze, strade, spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, purché temporanee e funzionali all’attività di somministrazione. Il tema è all’attenzione del governo che ha affrontato la questione nei lavori preparatori dello scorso consiglio dei ministri. Vari sindaci, tra cui quello di Roma, Roberto Gualtieri, hanno infatti chiesto nuove regole per i tavolini all’aperto di bar e ristoranti proliferati dal 2020 ad oggi spesso anche in vicoli, piazze storiche o in prossimità di monumenti. Secondo quanto riportato in questi giorni da alcune anticipazioni di stampa, l’intenzione dell’esecutivo non sarebbe comunque quella di tornare alle regole precedenti. Le nuove norme dovrebbero infatti aumentare l’autonomia dei Comuni e limitare la necessità del via libera delle Sovrintendenze solo ai casi in cui l’esercizio commerciale si trovi in spazi "strettamente prospicienti» monumenti nazionali, chiese o altri beni culturali «che presentano un valore identitario eccezionale e altamente rappresentativo dei luoghi».