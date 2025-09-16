Auto senza freni a Sinagra: il proprietario cerca di fermarla, ma precipita nel fiume

Ieri pomeriggio, a Sinagra, intorno alle 17,45, si è verificato un rocambolesco incidente che ha subito fatto pensare al peggio. Nei pressi della rotatoria che incrocia le strade che conducono a Ucria e Castell’Umberto, per cause in corso di accertamento, una autovetture Kia nera, senza nessuno a bordo, è andata a sbattere contro il marciapiede e contro la parte iniziale della ringhiera del ponte che attraversa il fiume principale.

Il proprietario, che probabilmente si stava fermando in un locale vicino, si sarebbe immediatamente accorto del veicolo in movimento e, in un disperato tentativo di evitare il peggio, avrebbe tentato di salire a bordo per riuscire a fermarlo. Tentativo non riuscito.

