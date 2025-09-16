Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Auto senza freni a Sinagra: il proprietario cerca di fermarla, ma precipita nel fiume

Auto senza freni a Sinagra: il proprietario cerca di fermarla, ma precipita nel fiume

L’auto senza freni è poi finita contro la barriera che delimita la strada

Ieri pomeriggio, a Sinagra, intorno alle 17,45, si è verificato un rocambolesco incidente che ha subito fatto pensare al peggio. Nei pressi della rotatoria che incrocia le strade che conducono a Ucria e Castell’Umberto, per cause in corso di accertamento, una autovetture Kia nera, senza nessuno a bordo, è andata a sbattere contro il marciapiede e contro la parte iniziale della ringhiera del ponte che attraversa il fiume principale.
Il proprietario, che probabilmente si stava fermando in un locale vicino, si sarebbe immediatamente accorto del veicolo in movimento e, in un disperato tentativo di evitare il peggio, avrebbe tentato di salire a bordo per riuscire a fermarlo. Tentativo non riuscito.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province