Tropea piange la morte del 13enne messinese Francesco Pantano: il padre e la famiglia del ragazzo originari della Calabria

Ci sarà anche la partecipazione della comunità di Tropea oggi ai funerali di Francesco Pantano, il 13enne messinese (la famiglia proviene dalla perla del Tirreno calabrese) morto in monopattino. Amici e parenti della vittima si sono stretti in questi giorni alla famiglia Pantano in questi momenti di dolore e tra i tanti messaggi di vicinanza che sono arrivati in queste ultime ore c'è quello di Giusy De Luca, dirigente dell'Ic Pascoli-Crispi frequentato dal giovane.

Tra i tanti messaggi di vicinanza, particolarmente toccante è quello di Giusy De Luca, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Pascoli Crispi, frequentato dal giovane. "È indescrivibile il dolore di una scuola quando si spezza una giovane vita verso la quale si erano alimentati sogni e speranze". La dirigente ha poi rivolto un pensiero speciale alla sorellina di Francesco, Emma: "Ci impegniamo a dedicarle ogni gesto che possa essere balsamo per il suo cuore ferito".