Scuola e legami tra generazioni attraverso i pcto: a Messina la consegna degli attestati agli studenti del Verona Trento

Il prossimo 17 settembre, alle ore 11:30, presso Palazzo dei Leoni, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti che, durante lo scorso anno scolastico, hanno preso parte al PCTO con il progetto “L’età dell’oro Online 2.0”.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra gli allievi dell’IIS Verona Trento e i soci della LUTE (Libera Università Terza Età), è nata con un obiettivo preciso: superare il divario generazionale e costruire un ponte tra esperienze di vita passate e speranze per il futuro. Un percorso che ha saputo coniugare l’entusiasmo e la freschezza dei giovani con la saggezza e la memoria dei meno giovani, generando un dialogo ricco e costruttivo. La cerimonia sarà aperta a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare per conoscere più da vicino quanto è stato possibile realizzare grazie alla passione e all’impegno condiviso.

L’incontro offrirà inoltre un momento speciale di approfondimento culturale: la dirigente Anna Maria Tripodo guiderà infatti i presenti in un affascinante racconto dedicato a “Il Palazzo della Provincia nella Messina ricostruita”, un viaggio nella memoria e nella storia della città che farà da cornice a una giornata di celebrazione e riflessione. Un appuntamento che unisce formazione, cultura e comunità, dimostrando come la collaborazione intergenerazionale possa essere una risorsa preziosa per costruire legami e dare valore al presente.