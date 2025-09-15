Rassegna stampa 15-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
- Ponte sullo Stretto di Messina: «Ecco perché il “Salva Contesse” sarebbe una variante vantaggiosa»
- La mappa dei posti letto negli ospedali messinesi: ecco cosa prevede nel dettaglio la rete sanitaria
SICILIA
- Agrigento Capitale della Cultura, per la Corte dei Conti è un flop
IN PROVINCIA
- Milazzo, in vista delle Amministrative il centrosinistra prende le distanze da La Vardera
- Capo d’Orlando, progetto di ampliamento da 1 milione per il “Centro di raccolta dei rifiuti”
