Rassegna stampa 15-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Ponte sullo Stretto di Messina: «Ecco perché il “Salva Contesse” sarebbe una variante vantaggiosa»
- La mappa dei posti letto negli ospedali messinesi: ecco cosa prevede nel dettaglio la rete sanitaria

SICILIA

- Agrigento Capitale della Cultura, per la Corte dei Conti è un flop

IN PROVINCIA

- Milazzo, in vista delle Amministrative il centrosinistra prende le distanze da La Vardera
- Capo d’Orlando, progetto di ampliamento da 1 milione per il “Centro di raccolta dei rifiuti”

