Patti, si sarebbe appropriato indebitamente di circa 600 mila euro: condannato l'ex responsabile dell’ufficio postale di Motta d’Affermo

È stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione, a conclusione del processo con rito abbreviato, il 63enne Calogero Parafioriti, già funzionario responsabile dell’Ufficio Postale di Motta d’Affermo. In rubrica a suo carico l’imputazione di peculato per essersi appropriato indebitamente di circa 600 mila euro. Denaro che, secondo quanto ricostruito dall’accusa, sarebbe stato prelevato dal 2015 al 2022 attraverso operazioni fraudolente dai conti corrente di una sessantina di persone, in gran parte anziani, clienti dell’ufficio postale del piccolo centro nebroideo. Il Gup del Tribunale di Patti Ugo Domenico Molina ha quindi disposto a carico dell’imputato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, il risarcimento dei danni alle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, e la refusione delle spese processuali. Entro 90 giorni il deposito delle motivazioni.