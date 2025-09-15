Violentissimo scontro moto-tir a Maierato: muore il 22enne Giuseppe Marchese

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale di Maierato nel Vibonese. Una moto, condotta da un giovane di 22 anni di San Nicola da Crissa, Giuseppe Marchese, si è scontrata con un mezzo pesante.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente in ospedale. Purtroppo, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile: il ragazzo è deceduto poco dopo.