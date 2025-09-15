Milazzo, in vista delle Amministrative il centrosinistra prende le distanze da La Vardera

Le ferie estive sono finite e la politica ha riacceso i motori. A dire il vero un forte impulso è giunto dall’iniziativa del consigliere comunale Damiano Maisano che, dopo un periodo di stand by successivo all’abbandono a “Sud chiama Nord”, era transitato nel gruppo Misto.

Poi la scelta di aderire al movimento “Controcorrente” del parlamentare regionale Ismaele La Vardera che ha anticipato che sarà presente alle Amministrative del 2026 con una propria lista. Ma, ci si è chiesti: a supporto di quale coalizione? Il parlamentare non ha scoperto le carte rinviando tutto ad un prossimo incontro.

È noto che il Movimento è all’opposizione al governo regionale di centrodestra e quindi, automaticamente, anche all’amministrazione comunale di Milazzo, come confermato dagli attacchi che La Vardera ha lanciato al sindaco Midili. Proprio questo ha indotto chi ha partecipato alla conferenza di venerdì a palazzo D’Amico ad ipotizzare una sinergia di “Controcorrente” col centrosinistra, alla luce della presenza tra il pubblico del segretario del Partito democratico, Gioacchino Abbriano, e dell’ex sindaco Nino Nastasi.

E invece anche il centrosinistra ha deciso di smarcarsi da Maisano e La Vardera come emerge da un comunicato diffuso dal Movimento 5 Stelle.

