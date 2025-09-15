Messina, primo giorno di scuola con disagi a Camaro: bambini costretti a camminare in strada

Non è iniziato nel migliore dei modi l’anno scolastico per gli alunni delle scuole elementari “Gentiluomo di Camaro” e “San Giacomo di Camaro Superiore” a Messina. Nel primo giorno di lezioni, genitori e bambini hanno dovuto fare i conti con una situazione di rischio legata alla mancanza di sicurezza pedonale nei pressi dei plessi scolastici.

A denunciarlo è il consigliere di quartiere Nunzio Signorino, che torna a sollevare una criticità già segnalata in passato: «La prevenzione è sempre in letargo quando i disagi emergono il primo giorno di scuola», ha dichiarato.

Nei mesi scorsi, a seguito di una sua richiesta, il dipartimento comunale aveva disposto l’installazione di archetti dissuasori per impedire la sosta selvaggia. Tuttavia, la misura ha interessato solo l’area immediatamente davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti, lasciando scoperto il resto del marciapiede.