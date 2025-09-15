Messina, il cadavere di un'80enne trovato in mare davanti alla spiaggia del Ringo

Ci sarebbe una storia di disagio sociale e abbandono dietro il ritrovamento del cadavere di una donna di circa 80 anni nello specchio d'acqua davanti alla spiaggia del Ringo, avvenuto questo pomeriggio a Messina. La signora abitava in zona e - a quanto pare - già in passato le sue condizioni psicologiche avevano destato preoccupazione tra il vicinato, avendo manifestato più volte solitudine, fragilità e insofferenza. Ad accorgersi del corpo sono stati alcuni pescatori della zona che hanno allertato ambulanza e forze dell'ordine. Sul posto il personale sanitario che non ha potuto far altro che constatare il decesso e la polizia per cercare di capire se si sia trattato di un malore o di un gesto volontario.