Home / Cronaca / Paura all'ospedale Papardo di Messina: fuga di gas e tre auto in fiamme

Paura all'ospedale Papardo di Messina: fuga di gas e tre auto in fiamme

Sono in corso verifiche e accertamenti per stabilire la natura del rogo

Momenti di paura, nel primo pomeriggio, davanti all'ospedale Papardo dove tre auto sono state coinvolte da un incendio. Fortunatamente non si registrano feriti, ma è stata segnalata una fuoriuscita di gas, su cui ancora stanno intervenendo i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Sono in corso verifiche e accertamenti per stabilire la natura del rogo.

