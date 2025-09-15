Paura all'ospedale Papardo di Messina: fuga di gas e tre auto in fiamme

Momenti di paura, nel primo pomeriggio, davanti all'ospedale Papardo dove tre auto sono state coinvolte da un incendio. Fortunatamente non si registrano feriti, ma è stata segnalata una fuoriuscita di gas, su cui ancora stanno intervenendo i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Sono in corso verifiche e accertamenti per stabilire la natura del rogo.