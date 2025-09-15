Messina, caos e traffico in tilt in via Palermo davanti alla scuola elementare. Problemi anche per lo scuolabus

Due ore di caos e di cittadini esasperati. E' quanto accaduto questa mattina in Via Palermo, dove si è creato un enorme intasamento a seguito del primo giorno di scuola. Il problema è legato al trasferimento dei piccoli della Beata Eustochia dell’istituto di Paradiso (per lavori di ristrutturazione) al plesso Majorana sul viale Giostra, ma con l'obbligo per i genitori di far accedere i bambino solo dall’ingresso dal lato della via Palermo, creando così un vero e proprio tappo. Alle 9 l'arrivo dei vigili urbani, ma quando era già troppo tardi, con inevitabili ripercussioni sul traffico con incolonnamenti sino all'Annunziata.

Un problema legato anche al numero di alunni arrivati, dovuto al disservizio dello scuolabus, come evidenziato dal consigliere comunale Libero Gioveni. "Nel loro primo giorno di scuola i piccoli alunni della scuola Beata Eustochia stamattina sono rimasti parzialmente appiedati a causa di un disservizio dello scuolabus che li doveva condurre nei locali dell'istituto Majorana di viale Giostra!". Il capogruppo di Fratelli d'Italia ha già allertato la presidente della Messina social city Valeria Asquini chiedendole di attivarsi per migliorare la gestione del servizio. "Naturalmente il mio non vuole essere un attacco frontale all'azienda - chiarisce Gioveni - perché mi rendo conto che il servizio è partito solo oggi ed è comprensibile un periodo di rodaggio, ma ciò che è accaduto stamattina per i genitori è del tutto inaccettabile! Il pulmino doveva giungere all'Annunziata alle ore 7,40 a disposizione della scolaresca della Beata Eustochia che sarà oggetto di interventi di manutenzione - prosegue il consigliere - ma è giunto solo alle ore 8,30 circa. Da ciò ne è scaturito il fatto che alcuni genitori hanno preferito riportare a casa i figli - aggiunge l'esponente di FdI - mentre chi ha resistito pazientemente alla snervante attesa ha potuto solo constatare il forte ritardo con cui il pulmino è poi arrivato a destinazione. Mi auguro che quanto accaduto oggi sia solo un fatto isolato - conclude Gioveni - anche perché certe attese per i piccoli studenti, se magari con questo clima sono certamente sopportabili, quando arriveranno freddo e piogge una simile situazione diventerebbe drammatica".