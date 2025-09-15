Messina, anche il Policlinico somministra il farmaco che ritarda il diabete tipo 1

Ritardare l’esordio del diabete di tipo 1. Anche il Policlinico di Messina avvia la somministrazione del teplizumab, un anticorpo monoclonale anti-cd3 disponibile in Italia al momento per uso compassionevole.

L’azienda ospedaliera universitaria è il quarto centro italiano ad offrire questa opportunità a pazienti selezionati. Il farmaco - approvato dalla food and drug administration (Fda) statunitense nel 2022 - al momento è in attesa del completamento dell’iter di approvazione da parte dell’agenzia europea per i medicinali (Ema) e dell’agenzia italiana del farmaco (Aifa) e può essere utilizzato per coloro che presentano almeno due autoanticorpi per il diabete e una condizione di pre-diabete (disglicemia); tale trattamento rallenta in maniera significativa l’esordio della malattia. L’infusione è stata completata nei giorni scorsi dal team della uos di diabetologia, guidata da Giuseppina Russo, professore ordinario di medicina interna dell’università di Messina. La terapia prevede una somministrazione intravenosa quotidiana per quattordici giorni consecutivi con un dosaggio personalizzato in base alla corporatura del paziente. Il potenziamento di campagne di screening sempre più mirate è fondamentale per poter identificare in modo precoce quei soggetti che potrebbero essere destinatari di questo trattamento innovativo. Questa esperienza, tra le prime in Italia, è un ulteriore tassello nel percorso di cura del diabete tipo 1 nell’ambito di un approccio innovativo e tecnologico che ogni giorno il centro garantisce alle persone con tale patologia.