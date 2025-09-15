L'ultimo saluto a Francesco Pantano, Messina non si dà pace. La docente Sunzeri: “Generoso e propositivo”

Momenti di profonda commozione oggi alla chiesa di San Francesco all’Immacolata sul viale Boccetta, dove Messina si è stretta attorno alla famiglia di Francesco Pantano, il tredicenne tragicamente scomparso sabato scorso al Policlinico, a seguito dei gravi traumi riportati dopo una caduta in monopattino avvenuta lo scorso 5 settembre.
Francesco, che domani sarebbe dovuto tornare sui banchi della III D dell’Istituto Boer Verona Trento, era un ragazzo pieno di entusiasmo, amava lo sport – in particolare calcio e rugby – ed era benvoluto da tutti per il suo spirito intraprendente e solare.
Un vuoto incolmabile resta nel cuore di amici, compagni di classe, allenatori e insegnanti, sconvolti da una tragedia che ha lasciato un segno indelebile in tutta la comunità. Oggi, in tanti hanno voluto esserci per abbracciare idealmente la famiglia e accompagnare Francesco nel suo ultimo viaggio.
Lo struggente messaggio dalla docente
Nel corso della cerimonia, la docente della scuola Verona-Trento, Patrizia Sunzeri, ha voluto ricordarlo così: “Siamo qui a parlare di te, per celebrare la tua vita e il tuo viaggio troppo dolorosamente breve, ma tanto denso. Allora ci tornano alla mente e al cuore il tuo sorriso meraviglioso, le tue monellerie, ma anche i rimproveri, l’ammirazione per la tua calligrafia che ci è sempre sembrata quella di una persona tutta matura e consapevole, il tuo aspetto d’adulto ma anche la tua dolcezza, la tua sensibilità verso un animaletto di cui ti prendevi cura a casa. Sei riuscito a fare acquistare tanti libri da donare alla tua scuola. Stesso ti proponevi per aiutare un tuo compagno speciale in difficoltà. Non ti tiravi indietro nei gruppi di lavoro”.
Caricamento commenti
Commenta la notizia