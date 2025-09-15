L'ultimo saluto a Francesco Pantano, Messina non si dà pace. La docente Sunzeri: “Generoso e propositivo”

Momenti di profonda commozione oggi alla chiesa di San Francesco all’Immacolata sul viale Boccetta, dove Messina si è stretta attorno alla famiglia di Francesco Pantano, il tredicenne tragicamente scomparso sabato scorso al Policlinico, a seguito dei gravi traumi riportati dopo una caduta in monopattino avvenuta lo scorso 5 settembre.

Francesco, che domani sarebbe dovuto tornare sui banchi della III D dell’Istituto Boer Verona Trento, era un ragazzo pieno di entusiasmo, amava lo sport – in particolare calcio e rugby – ed era benvoluto da tutti per il suo spirito intraprendente e solare.

Un vuoto incolmabile resta nel cuore di amici, compagni di classe, allenatori e insegnanti, sconvolti da una tragedia che ha lasciato un segno indelebile in tutta la comunità. Oggi, in tanti hanno voluto esserci per abbracciare idealmente la famiglia e accompagnare Francesco nel suo ultimo viaggio.