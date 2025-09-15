La mappa dei posti letto negli ospedali messinesi: ecco cosa prevede nel dettaglio la rete sanitaria

I cambiamenti più importanti si registrano per l’azienda ospedaliera universitaria. Nella precedente bozza, rispetto alla rete ospedaliera del 2019, il Policlinico perdeva ben 33 posti tra acuti e post-acuti. Adesso, invece, ne guadagna 8, con un bilancio di 41 posti in più in confronto alla bozza di luglio. Ma un altro dato spicca: la nuova “mappa” regionale prevede per l’ospedale di Gazzi un incremento di ben 58 posti letto se il confronto si fa con la situazione “reale” die posti attivati alla data del 6 giugno scorso. Riassumendo: la rete del 2019 indicava un totale di 561 posti, a inizio giugno scorso quelli attivati erano stati 511, la nuova rete ne dispone 569. A pesare sono i 10 posti letto in più del nuovo Pronto soccorso, gli 8 in più per Ortopedia e traumatologia (da 16 a 28), i 6 in più di Urologia, gli 8 in più di Pneumologia, i 4 di Neurologia e poi gli 8 posti di geriatria “traslocati” dal Piemonte.

Meglio, decisamente meglio il Policlinico. “Stabile” l’Irccs Piemonte-Neurolesi (ma con un’incognita che rimane irrisolta). Perde ancora qualcosa il Papardo . È questo, in estrema sintesi, il quadro che emerge a Messina dalla versione definitiva della nuova rete ospedaliera regionale, approvata venerdì scorso dalla giunta Schifani. Una sorta di “borsino” dei posti letto, che racconta di settimane di trattative e aggiustamenti che, evidentemente, si sono resi necessari dopo la stesura delle bozze di luglio e agosto.

Ci sono, però, anche importanti segni “meno”: il Policlinico perde 18 posti rispetto ai 48 che erano stati attivati in Medicina generale (sebbene la rete ospedaliera del 2019 ne prevedesse 26, quindi formalmente, rispetto alla rete di 6 anni fa, ne guadagna 4), così come sono previsti 10 posti in meno, sempre rispetto al 2019, in Pediatrica (ma 5 in più rispetto a quelli effettivamente attivati in questo sessennio). Altro reparto che paga dazio è Gastroenterologia: nel 2019 erano previsti 22 posti letto, fino a giugno ne erano stati attivati 14, la nuova rete ne indica appena 10.

Papardo

Saldo “negativo” per l’azienda Papardo: era così nella bozza di luglio, continua a essere così, anzi, con altri 3 posti in meno. Questo il dato complessivo: nel 2019 la rete regionale indicava 375 posti letto tra acuti a post-acuti, il Papardo – in controtendenza – in questi anni ne ha attivati addirittura di più, arrivando, a giugno, a ben 390, ma la nuova rete approvata venerdì indica in 344 la somma dei posti letto previsti per l’azienda ospedaliera della zona nord. I reparti che pagano il dazio maggiore sono Ortopedia e traumatologia (-6), Neurologia (-5), Ostetricia e ginecologia (-5), Chirurgia plastica (-4). C’è poi il caso di Pneumologia: la rete del 2019 prevedeva 8 posti, nel frattempo l’azienda ne ha attivati 16, ma la nuova rete adesso ne prevede 12.

La novità più importante (che era già stata inserita nella bozza di luglio) riguarda però il “salvataggio” della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: la rete ospedaliera, infatti, prevede per il Papardo 8 posti letto di Cardiochirurgia pediatrica, tutti funzionanti nel presidio ospedaliero di Taormina, così come l’Unità coronarica e la Cardiologia. Un espediente per mantenere in vita il reparto a rischio del “Sirina”, in attesa di una soluzione definitiva.