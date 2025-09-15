La mappa dei posti letto negli ospedali messinesi: ecco cosa prevede nel dettaglio la rete sanitaria

Meglio, decisamente meglio il Policlinico. “Stabile” l’Irccs Piemonte-Neurolesi (ma con un’incognita che rimane irrisolta). Perde ancora qualcosa il Papardo. È questo, in estrema sintesi, il quadro che emerge a Messina dalla versione definitiva della nuova rete ospedaliera regionale, approvata venerdì scorso dalla giunta Schifani. Una sorta di “borsino” dei posti letto, che racconta di settimane di trattative e aggiustamenti che, evidentemente, si sono resi necessari dopo la stesura delle bozze di luglio e agosto.
I cambiamenti più importanti si registrano per l’azienda ospedaliera universitaria. Nella precedente bozza, rispetto alla rete ospedaliera del 2019, il Policlinico perdeva ben 33 posti tra acuti e post-acuti. Adesso, invece, ne guadagna 8, con un bilancio di 41 posti in più in confronto alla bozza di luglio. Ma un altro dato spicca: la nuova “mappa” regionale prevede per l’ospedale di Gazzi un incremento di ben 58 posti letto se il confronto si fa con la situazione “reale” die posti attivati alla data del 6 giugno scorso. Riassumendo: la rete del 2019 indicava un totale di 561 posti, a inizio giugno scorso quelli attivati erano stati 511, la nuova rete ne dispone 569. A pesare sono i 10 posti letto in più del nuovo Pronto soccorso, gli 8 in più per Ortopedia e traumatologia (da 16 a 28), i 6 in più di Urologia, gli 8 in più di Pneumologia, i 4 di Neurologia e poi gli 8 posti di geriatria “traslocati” dal Piemonte.
Ci sono, però, anche importanti segni “meno”: il Policlinico perde 18 posti rispetto ai 48 che erano stati attivati in Medicina generale (sebbene la rete ospedaliera del 2019 ne prevedesse 26, quindi formalmente, rispetto alla rete di 6 anni fa, ne guadagna 4), così come sono previsti 10 posti in meno, sempre rispetto al 2019, in Pediatrica (ma 5 in più rispetto a quelli effettivamente attivati in questo sessennio). Altro reparto che paga dazio è Gastroenterologia: nel 2019 erano previsti 22 posti letto, fino a giugno ne erano stati attivati 14, la nuova rete ne indica appena 10.
Saldo “negativo” per l’azienda Papardo: era così nella bozza di luglio, continua a essere così, anzi, con altri 3 posti in meno. Questo il dato complessivo: nel 2019 la rete regionale indicava 375 posti letto tra acuti a post-acuti, il Papardo – in controtendenza – in questi anni ne ha attivati addirittura di più, arrivando, a giugno, a ben 390, ma la nuova rete approvata venerdì indica in 344 la somma dei posti letto previsti per l’azienda ospedaliera della zona nord. I reparti che pagano il dazio maggiore sono Ortopedia e traumatologia (-6), Neurologia (-5), Ostetricia e ginecologia (-5), Chirurgia plastica (-4). C’è poi il caso di Pneumologia: la rete del 2019 prevedeva 8 posti, nel frattempo l’azienda ne ha attivati 16, ma la nuova rete adesso ne prevede 12.
La novità più importante (che era già stata inserita nella bozza di luglio) riguarda però il “salvataggio” della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: la rete ospedaliera, infatti, prevede per il Papardo 8 posti letto di Cardiochirurgia pediatrica, tutti funzionanti nel presidio ospedaliero di Taormina, così come l’Unità coronarica e la Cardiologia. Un espediente per mantenere in vita il reparto a rischio del “Sirina”, in attesa di una soluzione definitiva.
Così come era emerso nella bozza di luglio, l’Irccs Piemonte-Neurolesi “Bonino Pulejo” è l’azienda che guadagna più posti, sia rispetto alla rete del 2019 che in confronto al totale dei posti attivati alla data del 6 giugno. Alla fine sono 36 i posti in più rispetto al 2019, ma soprattutto è di 108 posti letto l’incremento, partendo da quelli già attivati. È stato sanato il corto circuito che era emerso a luglio sui posti di neuro-riabilitazione (codice 75), che adesso sono 8 in più rispetto al 2019 e ben 17 in più rispetto a quelli attivati (e 13 in più di quelli che erano stati inseriti nella bozza di due mesi fa). Nel documento approvato dalla Regione viene specificato che i posti letto di riabilitazione comprendono anche quelli per la riabilitazione pediatrica, mentre 30 posti per lungodegenza saranno da attivare nel presidio di Casazza. «In atto – si legge – rimangono congelati 18 posti letto di post-acuti da attivare al momento della ristrutturazione complessiva dell’azienda».
E qui arriva il nodo principale, per l’Irccs: l’infinita attesa (di cui abbiamo scritto nelle scorse settimane) del finanziamento da 91 milioni di euro, stanziato dal Governo nel 2016 e, ancora, mai arrivato. Un finanziamento da cui, tra l’altro, dipende la ristrutturazione di 8 padiglioni su 16 del Piemonte. E senza il quale – l’ultimo aggiornamento è che si deve attendere un nuovo, ennesimo parere da Roma – l’incremento dei posti letto rimarrà solo sulla carta.
