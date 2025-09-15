Oggi i funerali di Francesco Pantano, il 13enne morto dopo l’incidente in monopattino a Messina

Saranno celebrati oggi, lunedì 15 settembre alle ore 15:30, nel Santuario di San Francesco d’Assisi all’Immacolata in viale Boccetta a Messina, i funerali del tredicenne Francesco Pantano.

Il ragazzo era rimasto coinvolto in un grave incidente mentre si trovava sul viale Giostra a bordo del suo monopattino. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e, nonostante i giorni trascorsi in terapia intensiva pediatrica al Policlinico, non ce l’ha fatta.

La notizia dei funerali è stata diffusa sui social, dove amici, conoscenti e l’intera comunità stanno manifestando dolore e cordoglio per la tragica scomparsa.