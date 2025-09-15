Convegno internazionale sulla criminalità organizzata con Metsola e Piantedosi. Antoci: “Da Messina idee per l’Europa”

“Vogliamo poter dire che certe idee e certe ispirazioni sono partite da Messina, come nel 1955 con la Conferenza che ispirò la nascita dell’Europa”. Così l’europarlamentare Giuseppe Antoci, stamattina in conferenza stampa nell’aula Senato dell’Università di Messina, ha voluto presentare, insieme alla rettrice Giovanna Spatari e al procuratore distrettuale antimafia di Messina, Antonio D’Amato, il convengo che si terrà domani, nell’aula magna del rettorato dell’Ateneo (a partire dalle 9.30), dal titolo “Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa”.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i principali attori istituzionali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sempre più caratterizzata da dimensioni transnazionali, interconnessioni economiche e strumenti tecnologici avanzati. Temi cruciali di cui si discuterà, in diversi panel, con, tra gli altri, Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, Giovanni Melillo, procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e Alessandro Chiocchetti, segretario generale del Parlamento Europeo, ma anche con i quattro procuratori delle Direzioni Distrettuali Antimafia siciliane, quello di Reggio Calabria, i vertici delle Agenzie Europee Europol, Eurojust, Eppo e AMLA, il comandanti del ROS dei Carabinieri, quello dello SCICO della Guardia di Finanza e il direttore dello SCO della Polizia di Stato oltre ad eminenti studiosi di Diritto Penale di alcune Università Italiane.

La scelta dell’Università come sede del convegno, i cui atti saranno pubblicati e condivisi con gli Stati membri divenendo una sorta di “risoluzione scientifica” europea sul tema della criminalità organizzata, è legata alla necessità di intercettare nuovi linguaggi e nuove forme di persuasione, delle quali le mafie stesse si stanno servendo. E per questo, ha sottolineato la rettrice Spatari, “sugli scranni dell’aula magna saranno presenti gli studenti, della scuola secondaria e dell’università, e altri saranno collegati da aula accademia pericolanti e aula Cannizzaro”.

Domani, ha anticipato il procuratore D’Amato, “discuteremo dei limiti normativi attuali e ci auguriamo si possa arrivare ad una fattispecie incriminatrice unitaria valida per tutti i paesi europei. L’obiettivo è rendere itinerante questo convegno”. Anche perché, ha sottolineato Antoci, “è sempre maggiore la consapevolezza del fenomeno mafioso in Europa e non solo. In tanti chiedono aiuto all’Italia e noi vogliamo darlo”.