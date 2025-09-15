Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Capo d’Orlando, progetto di ampliamento da 1 milione per il “Centro di raccolta dei rifiuti”

Capo d’Orlando, progetto di ampliamento da 1 milione per il “Centro di raccolta dei rifiuti”

Sarà ampliato e corredato dai più innovativi sistemi di automazione il Centro comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti di Capo d’Orlando.
Il progetto è stato approvato in via amministrativa dalla giunta comunale e dovrebbe essere finanziato con fondi Prfesr Sicilia 2001-2027 per 993.129 euro.
Il primo cittadino Franco Ingrillì, considerati gli alti parametri dei benefici ambientali e di sostenibilità che il nuovo impianto dovrebbe ricevere, ha notevoli aspettative sul riscontro positivo della richiesta. Con l’ampliamento dell’attuale Ccr il territorio dell’impianto occuperà un’area di 3.800 mq di cui quasi la metà sono derivanti dall’inglobamento del vecchio Ccr in disuso e dall’area destinata a ricovero ed ammassamento in provvisorio uso alla Protezione civile comunale.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province