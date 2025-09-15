Capo d’Orlando, progetto di ampliamento da 1 milione per il “Centro di raccolta dei rifiuti”

Sarà ampliato e corredato dai più innovativi sistemi di automazione il Centro comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti di Capo d’Orlando.

Il progetto è stato approvato in via amministrativa dalla giunta comunale e dovrebbe essere finanziato con fondi Prfesr Sicilia 2001-2027 per 993.129 euro.

Il primo cittadino Franco Ingrillì, considerati gli alti parametri dei benefici ambientali e di sostenibilità che il nuovo impianto dovrebbe ricevere, ha notevoli aspettative sul riscontro positivo della richiesta. Con l’ampliamento dell’attuale Ccr il territorio dell’impianto occuperà un’area di 3.800 mq di cui quasi la metà sono derivanti dall’inglobamento del vecchio Ccr in disuso e dall’area destinata a ricovero ed ammassamento in provvisorio uso alla Protezione civile comunale.

