Acr Messina fallito, il Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società. E adesso?

Adesso è ufficiale. La sezione fallimentare del Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale dell’Acr Messina. Cosa succede adesso per la società gestito da Aad Invest Group e Pietro Sciotto ma soprattutto per la gestione sportiva affidata alla Doadi Srls? La curatrice fallimentare nominata Maria Di Renzo dovrà provare a garantire la prosecuzione dell’attività sportiva, con una procedura a evidenza pubblica da organizzare in tempi relativamente brevi. Sempre la Di Renzo dovrà prima di tutto quantificare le spese effettive, che dovranno essere sostenute da eventuali acquirenti.

Con questo provvedimento, il collegio presieduto dal giudice Ugo Scavuzzo e relatore Daniele Carlo Madia ha respinto la richiesta di esercizio provvisorio avanzata dalla società.

Finisce nel peggiore dei modi l'avventura calcistica dell'Acr Messina targata da ultimo Sciotto-Alaimo, con il "fallimento" decretato dai giudici. Dopo una vendita fantasma e anni di improvvisazione e confusione. Una barca che è affondata fuori dal campo e che umilia l'intera città. Erano quasi le dieci di stamane quando il collegio civile-fallimentare presieduto dal giudice Ugo Scavuzzo ha depositato il provvedimento con cui ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società.

"In definitiva - scrivono i giudici - gli elementi acquisiti e, segnatamente, l'entità rilevantissima dei debiti, la mancanza di liquidi e la perdita di esercizio considerevole rendono ormai manifesto un ormai irreversibile stato di insolvenza e, cioè, una sotiazione non transitoria, grave ed irreversibile di oggettiva impotenza economica e non gia temporanea illiquidità, per la quale l'imprenditore non è piu in grado di far fronte e con mezzi normali alle proprie obbligazioni".