Taormina, non ammissione all’esame di Stato: il Tar rigetta il ricorso di un’allieva

Le procedure adottate dalla scuola sono state corrette e la decisione assunta è legittima.

È quanto ha stabilito il Tar di Catania respingendo il ricorso presentato da una studentessa contro l’Istituto superiore “Pugliatti” di Taormina per contestare la sua mancata ammissione all’esame di Stato per l’anno scolastico 2024-2025.

La ragazza, assistita dagli avvocati Giuliano Saitta e Antonio Cateno Miano, chiedeva l’annullamento della delibera del Consiglio di classe con la quale è stata disposta la non ammissione alla maturità, sulla scorta di quattro insufficienze (voto 5 in Inglese, Matematica, Francese e Arte) riportate nello scrutinio finale, ma per i giudici della Terza Sezione il ricorso contro l’istituto, difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania, è infondato e non può trovare accoglimento.

Secondo i legali della studentessa il Consiglio di classe non avrebbe tenuto adeguatamente conto del miglioramento fatto registrare nel secondo quadrimestre, con un giudizio carente di motivazione in quanto non avrebbe adeguatamente esternato l’intero percorso formativo durante l’anno, e i giudizi si porrebbero in contrasto con l’insufficienza attribuita a livello numerico nelle quattro materie, sintomatici di una preparazione scarsa e non lievemente insufficiente.

