Paura a Casalvecchio Siculo: scooter contro auto sulla Provinciale 19, due ragazzi in ospedale

Giornata di festa scossa da un incidente stradale a Casalvecchio Siculo, dove si è celebrata la ricorrenza del patrono Sant’Onofrio Eremita. Intorno alle 14 la Strada provinciale 19, poco prima dell’ingresso del paese, è stata teatro di uno scontro frontale tra un motociclo e un'autovettura, nel quale a riportare conseguenze sono stati i due giovani in sella al mezzo a due ruote, rimasti feriti in modo serio. Lo scooter, un Honda Sh, viaggiava in direzione monte condotto da un 21enne di Savoca e con passeggera una 22enne di Nizza di Sicilia, quando giunto in una curva poco prima del centro abitato è finito a terra, scivolando per alcuni metri sull'asfalto fino a scontrarsi con una vettura Peugeot 207 che procedeva in direzione mare, condotta da un uomo di Santa Teresa di Riva. Nell’incidente lo scooter si è spezzato in due e i giovani a bordo hanno subito politraumi dovuti all'impatto con l'asfalto e con la parte anteriore del mezzo che proveniva dalla direzione opposta: entrambi sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e dopo le prime cure sul posto trasportati all'ospedale “San Vincenzo” di Taormina