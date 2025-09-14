Messina, la croce giubilare della Misericordia in visita ai bimbi del Policlinico

Due braccia distese pronte ad accogliere, condividere, sopportare, amare: è questo il significato e la forza della croce, un segno di speranza per tutti, specialmente quanti soffrono pellegrini nel cammino della vita. Ha fatto tappa ieri mattina al Policlinico, nei reparti del Dipartimento materno infantile la Croce del Giubileo tra le Misericordie italiane, l’icona spirituale promossa dalla Confederazione nazionale delle confraternite che sta attraversando la penisola. Accolta dal direttore, il prof. Carmelo Romeo, e dal cappellano dell’ospedale padre William Rivas Literato, la carovana dei volontari giallo ciano guidati dal correttore spirituale padre Giovanni Pelleriti ha regalato sorrisi e la gioia della condivisione ai piccoli dei reparti con le loro mamme e alle partorienti, fra giochi, danze e la preghiera.

La forza e il coraggio di chi genera vita, ma anche di chi la difende e se ne prende cura come i professionisti che ogni giorno portano avanti la loro missione negli ospedali. Il messaggio che padre Pelleriti ha consegnato ai presenti, parlando a nome dei volontari che testimoniano la carità attraverso il loro servizio. Insieme hanno invocato la pace incisa sul retro della croce in tutte le lingue del mondo. La peregrinatio della Croce, arrivata a Messina venerdì sera da Letojanni, si è conclusa ieri sera nella chiesa di San Nicolò a Pistunina con la messa presieduta dall’arcivescovo Accolla e il passaggio di testimone al gruppo della Misericordia di Spadafora. La Misericordia è un sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa apostolica romana.