Messina, guasto alla condotta idrica del "Noviziato": possibili disservizi domani in diverse zone della città

AMAM ha comunicato che nella galleria del Noviziato è stato rilevato un guasto alla condotta da 300 millimetri destinata alla distribuzione idrica. Le zone interessate sono: Viale Principe Umberto, Viale Regina Elena, il quartiere Annunziata e il tratto della litoranea fino alla frazione Paradiso.

Il danno riguarda un manicotto che necessita di intervento di ripristino, oltre al fissaggio di un tratto di condotta lungo le pareti della galleria. Nonostante il guasto, la distribuzione idrica odierna si è svolta regolarmente. Gli operatori, insieme ai tecnici dell’azienda, sono già al lavoro e si prevede di completare i lavori in serata.

AMAM avverte però che, nella giornata di domani, potrebbero verificarsi disservizi idrici nelle aree indicate. In caso di necessità, l’azienda assicura che sarà garantito un servizio integrativo di rifornimento tramite autobotti.