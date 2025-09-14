Messina, De Luca e le “anime” del centrodestra: il no al Ponte unisce il campo largo

Non è mai troppo presto per iniziare una campagna elettorale. Soprattutto se a farlo è Cateno De Luca, che di campagne elettorali “vive” e nutre il suo percorso politico. Manca ancora molto, calendario alla mano, agli appuntamenti con le urne del 2027 (amministrative in primavera, regionali dopo l’estate), ma al leader di Sud chiama Nord, si sa, piace giocare d’anticipo, complice il fatto che, ad oggi, nessuno metterebbe la mano sul fuoco sul rispetto della scadenza naturale dei vari mandati, in primis quello regionale, da cui potrebbe dipendere, a cascata, anche quello cittadino.

E così venerdì sera, quando De Luca ha incontrato a Fiumedinisi la sua “squadra”, a partire da amministrazione e consiglieri comunali di Messina, oltre a fare il consueto punto della situazione post-ombrellone (con toni particolarmente pacati, giura chi c’è stato), ha lanciato un paio di messaggi chiari. Il primo è che, ad oggi, non sembrano esserci alternative ad un ingresso nella coalizione di centrodestra, come testimonia, peraltro, la “prova generale” nella dirimpettaia Calabria, con una lista di ScN a sostegno di Roberto Occhiuto, e in altri centri in cui si voterà a stretto giro. È stato chiarito anche che, almeno per il momento, non sono in agenda rimpasti, tantomeno con ingressi in giunta (o nelle partecipate) di figure indicate dai futuri alleati. Il mandato di Basile sindaco, a meno di cambi di strategia in corsa, dovrebbe chiudersi, dunque, con un percorso politico ufficialmente “monocolore”.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale