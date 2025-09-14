La Regione “salva” l’ospedale di Sant'Agata di Militello, ma al momento solo sulla carta

La versione definitiva della rete ospedaliera siciliana, approvata dalla giunta regionale e pronta, dopo il passaggio preliminare della settimana scorsa, a tornare in commissione sanità per il parere obbligatorio prima della trasmissione al Ministero, ha posto fine al balletto dei numeri su posti letto e reparti.

L’attenzione della comunità dei Nebrodi è, ovviamente, sull’ospedale di Sant’Agata Militello che versa, come ben noto, in una perdurante condizione di grave criticità per cui appare necessario, ed opportuno, fare un distinguo tra la dotazione su carta e l’effettiva operatività.

In soli termini numerici, infatti, il presidio santagatese esce con 95 posti letto, addirittura due in più rispetto alla rete del 2019, suddivisi in 87 ordinari e 8 di day hospital. Tra questi per le unità complesse venti in Medicina, sei in Pediatria e Cardiologia e 12 in Ortopedia, mentre per le unità semplici, dieci in Chirurgia generale e 15 in Psichiatria, più l’attivazione di due posti in Gastroenterologia oltre ai 10 previsti in lungodegenza. Nell’elenco ci sono quindi sei posti di Terapia Intensiva, quattro di Utic e quattro di Neurologia con stroke-unit, dotazioni già previste della vigente rete (la stroke passa da 2 a 4 posti, ndc) a cui però non è mai stata data attuazione.

