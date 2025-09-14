Il porto di Messina ancora in crescita: punto di riferimento del crocierismo

Il trend dei numeri del crocierismo sullo Stretto è in crescita e le previsioni sono positive anche per i prossimi anni. La Seatrade Europe è un appuntamento, che si tiene ogni due anni ad Amburgo, irrinunciabile per gli addetti del settore.

Nello stand organizzato da Assoporti era presente anche l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, rappresentata dal Commissario straordinario Francesco Rizzo e da Cristiana Laurà che da più di vent’anni segue anche la promozione dell’Autorità Portuale, affiancati dai rappresentanti di agenzie marittime ed escursioni.

Quest’anno hanno partecipato più di 75 compagnie crocieristiche, oltre 3.000 rappresentanti dell’industria crocieristica fra destinazioni, porti, fornitori, agenti marittimi ed escursioni. Ben 100 i paesi presenti e 250 gli espositori. Giusto per comprendere come la Fiera del crocierismo tedesca sia una delle vetrine più importanti.

Il commissario Rizzo, insieme agli operatori e alla dottoressa Laurà, ha incontrato i rappresentanti di compagnie crocieristiche con l’obiettivo di incrementare la presenza di navi da crociera nei porti di Messina, Reggio Calabria e Milazzo, quelli a maggiore vocazione turistica.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale