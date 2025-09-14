Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Barcellona, il bilancio atteso e la riscossione: si annuncia un autunno difficile

Il sindaco Calabrò e l’assessore Tramontana si riaffidano alla società “Centro Studi Area Sud” di Catania per affiancare l’esiguo personale comunale nelle attività necessarie per migliorare la riscossione dei tributi

A Palazzo Longano l’autunno si preannuncia caldo. Non solo per i contribuenti morosi e per coloro che ancora sono sconosciuti all’anagrafe tributaria, che subiranno nuove azioni di riscossione in quanto il Comune intende evitare le prescrizioni. Difficoltà ci saranno anche per il Comune che da anni vive sotto la pressione del dissesto finanziario che fino adesso non si riesce a colmare. L’ipotesi di un bilancio stabilmente riequilibrato – il traguardo a cui guardano sindaco e giunta – appare ancora lontana. Nonostante l’impegno e la mobilitazione del personale dell’ufficio finanziario guidato dalla dirigente Antonella Truglio, il quadro resta complicato. Mancano risorse, il personale è ridotto all’osso e i nodi accumulati negli anni continuano a pesare come macigni. Per questo il sindaco Pinuccio Calabrò, insieme al nuovo assessore al Bilancio Pasquale Tramontana, ha deciso di ripercorrere una strada già battuta: chiedere l’aiuto di esperti esterni. Già nel 2024 il Comune aveva affidato un incarico alla società “Centro Studi Area Sud” di Catania, per un importo di 31.500 euro, con l’obiettivo di supportare gli uffici nel riaccertamento dei residui, nella gestione della cassa vincolata e nella stesura di una prima bozza di bilancio riequilibrato.
