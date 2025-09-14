La messinese Alice Romano, la “Dinamite” della ginnastica aerea

Grinta, carisma e energia da vendere. Così viene descritta Alice Romano , classe 2014, giovanissima promessa della scuola di danza “Aurora Fly Dance” diretta da Aurora Zagami, arrivata prima alla “Performer Cup” nel circuito delle arti circensi con la danza aerea conquistando, di fatto, il pass per gli europei. Per compagne e maestri è semplicemente “ Dinamite ”: un soprannome che non lascia dubbi sul suo temperamento e che racconta la forza esplosiva con cui affronta ogni allenamento e competizione. Instancabile in sala, la giovane messinese non si ferma neppure dopo cinque ore consecutive di prove. Sempre sorridente, altruista e pronta ad aiutare non solo i compagni ma persino le avversarie in gara, incarna lo spirito più autentico della danza: passione, sacrificio e condivisione . Il suo percorso artistico è già comunque ricco di traguardi. Alice studia con impegno danza acrobatica e discipline aeree con amaca, cerchio e tessuto. In ogni competizione regionale, nazionale e internazionale riesce a distinguersi, conquistando costantemente il podio. È, infatti, l’allieva più medagliata della scuola : negli ultimi quattro anni ha collezionato premi e riconoscimenti senza sosta. L’ultimo successo è arrivato al campionato nazionale dove ha ottenuto un argento all’amaca aerea e un bronzo al tessuto aereo, in una gara che ha visto in pedana oltre quaranta atlete della sua fascia Under 14.

Ma i talenti non passano inosservati. La giovane messinese ha varcato anche le soglie della televisione, prendendo parte al talent show “The Coach”, un circuito molto diverso dalle competizioni classiche ma altrettanto formativo.

In questa esperienza, Alice metterà tra pochissimi mesi in mostra le sue doti di interprete capace di catturare lo spettatore e tutta Messina tiferà per lei.

«È stato molto emozionante – racconta la giovane – vedere illuminato tutto il palco perché i Coach hanno apprezzato moltissimo la mia performance». Nel talent televisivo condividerà il palco con una compagna con cui aveva già vinto il titolo di campionesse nazionali grazie a un’esibizione in “double cerchio aereo” durante la finale di Cervia. Per la maestra Aurora Zagami, l’orgoglio va ben oltre le medaglie: «Sono felicissima – dice – per i risultati che Alice ci regala, ma lo sono ancora di più per l’atteggiamento con cui vive la danza. Non pensa mai solo a se stessa: sostiene e integra le compagne, motivando il gruppo e creando legami che vanno oltre le lezioni. Questa è la vera vittoria».

Alice continua così il suo cammino, tra pedane e riflettori, portando in alto il nome dello Stretto e dimostrando che talento, passione e determinazione possono trasformare il sogno di una ragazzina in una storia capace di ispirare un’intera comunità. E da qualche anno, in verità, nella città dello Stretto si coltivano talenti: «Dal 2016 – aggiunge la maestra Aurora concludendo – danziamo tra cielo e sogni, quando in Sicilia la danza aerea era ancora qualcosa di nuovo. In questi anni siamo cresciuti insieme, passo dopo passo, e oggi i nostri corsi accolgono bambini, ragazzi e adulti, perché davvero non esiste un’età giusta per iniziare: ogni età lo è. Tante ragazze si stanno distinguendo ma, che sia una vittoria o una sconfitta, per noi conta solo questo: mettere il cuore in ogni salita e la gioia in ogni caduta trasformata in nuova forza. Perché qui, tra i tessuti e i cerchi, impariamo che volare non significa solo restare sospesi… ma credere in sé stessi».