Santa Teresa di Riva, il Comune bonifica l’area barche: ma i pescatori attendono risposte

Nuovo intervento di bonifica nell’area a ridosso del torrente Agrò all’estremità sud di Santa Teresa di Riva.

Dopo un’ordinanza del primo cittadino del centro ionico, Danilo Lo Giudice, l’Ufficio tecnico ha affidato un incarico alla ditta santateresina “Finocchio Santi” per un intervento di rimozione, sgombero e smaltimento dei natanti in legno e in vetroresina in disuso, lasciati ai margini di piazza Antonio Stracuzzi, e la successiva bonifica del terreno demaniale al confine con l’alveo torrentizio.

Un’operazione costata complessivamente 11.560 euro, lo stesso importo speso nella primavera del 2022 quando intervenne la medesima impresa.

Nello slargo è così entrato in azione un escavatore che ha rimosso i relitti dei mezzi nautici e i materiali sul suolo demaniale, avviando anche la sistemazione del terreno fin a ridosso del torrente e della passerella, effettuando la scerbatura della zona circostante e quel che resta del primo tratto del percorso ecologico.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale