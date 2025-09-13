Rassegna stampa 13-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

SICILIA

- Sicilia, sottogoverni: il centrodestra “ricicla” ex deputati e sindaci

- Sicilia, il sigillo del governo regionale alla nuova rete ospedaliera

MESSINA

- Messina, il mistero della piscina Cappuccini: lavori fermi e impianto chiuso

IN PROVINCIA

- Il “Barone Romeo” di Patti è Dea di 1. livello: prima risposta concreta al territorio

- Barcellona, servizi previsti al Cutroni Zodda: qualche progresso e molti dubbi

- Milazzo, discarica di seggiolini nel Patrì: l’indagine del 2022 e il caso politico

- Capo d'Orlando, perdita di chance: in ventotto conciliano con Palazzo Europa

- Santa Teresa di Riva, il Comune bonifica l’area barche: ma i pescatori attendono risposte