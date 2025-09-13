Rassegna stampa 13-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
SICILIA
- Sicilia, sottogoverni: il centrodestra “ricicla” ex deputati e sindaci
- Sicilia, il sigillo del governo regionale alla nuova rete ospedaliera
MESSINA
- Messina, il mistero della piscina Cappuccini: lavori fermi e impianto chiuso
IN PROVINCIA
- Il “Barone Romeo” di Patti è Dea di 1. livello: prima risposta concreta al territorio
- Barcellona, servizi previsti al Cutroni Zodda: qualche progresso e molti dubbi
- Milazzo, discarica di seggiolini nel Patrì: l’indagine del 2022 e il caso politico
- Capo d'Orlando, perdita di chance: in ventotto conciliano con Palazzo Europa
- Santa Teresa di Riva, il Comune bonifica l’area barche: ma i pescatori attendono risposte
Caricamento commenti
Commenta la notizia