Milazzo, discarica di seggiolini nel Patrì: l’indagine del 2022 e il caso politico

La vicenda sarebbe da tempo al centro di una indagine giudiziaria, ma nelle ultime settimane è diventata anche motivo di scontro politico. Parliamo del materiale dismesso nel 2022, delle tribune del teatro al Castello di Milazzo, tra cui un migliaio di sedute in plastica che da oltre tre anni si trovano abbandonate sul greto del torrente Patrì.

Il Comune, al momento di rimuoverle per realizzare la nuova tribuna ha affidato l’incarico a una ditta che, alla fine dell’intervento, avrebbe attestato la regolarità dello smaltimento. Tre anni addietro però le guardie forestali di Barcellona, nel corso di attività di controllo del greto del torrente Patrì hanno scoperto questa discarica abusiva procedendo anche a denunciare la situazione di inquinamento ambientale. A seguito di ciò sarebbe partita l’indagine della Procura di Barcellona. Nel frattempo però non c’è stata alcuna bonifica del sito e le polemiche sono riaffiorate.

Nei giorni scorsi un sopralluogo e la successiva protesta dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, ieri la presa di posizione del coordinamento del Centrosinistra di Milazzo che riunisce oltre ai pentastellati, il Partito democratico, Rifondazione comunista ed Europa verde) che in una nota denuncia “l’inquietante silenzio” che avvolge il ritrovamento, sul greto del torrente Patrì, di seggiolini provenienti dalla dismissione del vecchio teatro al Castello.

