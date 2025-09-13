Messina, rivolo maleodorante su viale Annunziata: disagi per i residenti

Da circa un mese sul viale Annunziata i residenti subiscono disagi a causa di un rivolo maleodorante, molto probabilmente una fogna a cielo aperto, che scorre sulla parte alta del viale. Un liquido di odore sgradevole fuoriesce da una crepa nell’asfalto rendendo l’area impraticabile e creando parecchi disagi ai residenti della zona che più volte hanno lamentato l’inconveniente. A provocare disagi anche la presenza di topi e insetti. La rete arancione che era stata messa in origine per transennare la buca è in parte affondata nella crepa dell’asfalto piena del liquido maleodorante. Accanto si sono ammassati anche rifiuti di ogni genere. La buca si trova in una zona parecchio popolata, ci sono anche due supermercati e diverse attività commerciali. I cittadini esasperati da tempo chiedono che si intervenga per porre fine a questa situazione