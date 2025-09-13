Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, il mistero della piscina Cappuccini: lavori fermi e impianto chiuso

Lo scorso 19 giugno la Giunta ha deliberato l’affidamento della struttura alla Messina Social City dopo la relazione dei Servizi Manutentivi sulla possibilità di utilizzo parziale

La delibera con la quale la Giunta ha affidato la gestione della piscina Cappuccini alla Messina Social City porta la data del 19 giugno di quest’anno.
Un atto che arrivava dopo la relazione del Dipartimento Servizi Manutentivi del 10 aprile sulla possibilità di utilizzo parziale dell’impianto. Il Dipartimento dava parere positivo per un utilizzo limitato alla sola vasca scoperta da 50 metri e dei relativi spogliatoi, l’interdizione della gradinata e l’inaccessibilità della piscina tuffi e, poi, limitazioni agli accessi non ritenuti in sicurezza.
Così la Giunta ha affidato la gestione della piscina alla Messina Social City che nell’ambito del progetto WAY (Welfare Activity for Young, percorsi di inclusione attiva) con l’impegno che «l’impianto sia destinato, anche, oltre alla fruizione dei cittadini, a promuovere la pratica sportiva natatoria tra le fasce più deboli della popolazione e momenti di socialità e svago per anziani, disabili e fasce deboli».
