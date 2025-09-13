Messina, assolto il 39enne fermato con una una bottiglia di benzina

L'avevano fermato di notte a Messina mentre vagava nella zona di Contesse a bordo di uno scooter con una bottiglia piena di benzina e l'idea di incendiare l'auto dell'uomo con cui la moglie l'aveva tradito. E' stato assolto un 39enne finito sotto processo per detenzione di materiale esplodente.

La vicenda risale alla notte del 13 agosto del 2023. Una pattuglia lo aveva fermato per un controllo, oltre alla bottiglia con la benzina, in una busta aveva anche un casco e una bottiglia di vetro vuota.

Ai poliziotti aveva raccontato la disperazione di quel momento e i propositi di vendetta. La vicenda è stata ripercorsa nel processo. Nonostante la richiesta a un anno e 8 mesi formulata dal pubblico ministero d'udienza, è prevalsa la tesi dell'avvocata Maria Grazia Bertilone, legale dell'uomo: non è stata provata la volontà di cospargere l'auto di benzina e dargli fuoco. Da qui l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.