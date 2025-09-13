D’Amato: «Messina è invasa da fiumi di cocaina e crack»

Procuratore Antonio D’Amato, si è insediato a Messina nel febbraio del 2024, possiamo tracciare un bilancio di questi mesi?
«Sì, è trascorso il primo anno e mezzo da quando mi sono insediato, ed è volato. Abbiamo proseguito il lavoro avviato da chi mi ha preceduto, in un contesto socio economico solo in apparenza di agevole lettura, mettendo mano all’impianto organizzativo della Procura per il quadriennio 2026-2029. Con un progetto - condiviso da Tribunale e Ordine degli avvocati - approvato dal Csm e oggetto del positivo apprezzamento del procuratore nazionale antimafia, per quanto concerne l’assetto e le strategie investigative della Dda. Al riguardo desidero ringraziare i procuratori aggiunti e i sostituti per l’importante contributo fornito, unitamente con i magistrati onorari e il personale amministrativo. Fra i punti cardine il rafforzamento del coordinamento investigativo sui fatti di criminalità economica, comprensivi di tutte le forme di accumulo di ricchezze illecite, tipiche dell’agire mafioso, da un lato, e anticamera di vicende corruttive dall’altro. E ciò soprattutto dopo la improvvida abrogazione del reato di abuso di ufficio. In questo percorso, la Procura si è mossa cercando e stimolando il confronto e la collaborazione degli altri presidi di legalità sul territorio, potendo contare, fra l’altro, sul valido contributo di organi di polizia giudiziaria, nonché sul proficuo rapporto di collaborazione sia con le procure di Patti e Barcellona sia con le procure di Catania e Reggio Calabria».
Quando parla di collaborazione sul territorio fa riferimento ai protocolli siglati, ma non rischiano di restare “lettera morta”?
«Semplificare il lavoro quotidiano del magistrato, abbattendo i tempi occorrenti ad indagini che si possono impostare in maniera uniforme per una serie di reati, è e deve essere l’obiettivo di un procuratore che conosce il “mestiere”. Ad esempio, abbiamo siglato un protocollo con l’Agenzia delle Entrate che prevede la comunicazione periodica dei c.d. grandi evasori e riduce di molti mesi gli approfondimenti della Guardia di Finanza. Ovviamente occorre monitorare, e lo abbiamo previsto, periodicamente i protocolli. In questa direzione si colloca anche il protocollo con Prefettura, Comune di Messina e Camera di Commercio per l’accesso ai dati riservati degli appalti di opere pubbliche, settore nel quale il ricorso a fatture per operazioni inesistenti, alla mano d’opera abusiva, al nolo delle attrezzature, ai sub-appalti, rappresenta lo strumento tradizionalmente impiegato dalle mafie per infiltrarsi nell’economia legale. Il protocollo però, pur aperto alla firma di altri enti locali, non ha fatto registrare ulteriori adesioni oltre quella del Comune di Messina».
