D’Amato: «Messina è invasa da fiumi di cocaina e crack»

Procuratore Antonio D’Amato, si è insediato a Messina nel febbraio del 2024, possiamo tracciare un bilancio di questi mesi?

«Sì, è trascorso il primo anno e mezzo da quando mi sono insediato, ed è volato. Abbiamo proseguito il lavoro avviato da chi mi ha preceduto, in un contesto socio economico solo in apparenza di agevole lettura, mettendo mano all’impianto organizzativo della Procura per il quadriennio 2026-2029. Con un progetto - condiviso da Tribunale e Ordine degli avvocati - approvato dal Csm e oggetto del positivo apprezzamento del procuratore nazionale antimafia, per quanto concerne l’assetto e le strategie investigative della Dda. Al riguardo desidero ringraziare i procuratori aggiunti e i sostituti per l’importante contributo fornito, unitamente con i magistrati onorari e il personale amministrativo. Fra i punti cardine il rafforzamento del coordinamento investigativo sui fatti di criminalità economica, comprensivi di tutte le forme di accumulo di ricchezze illecite, tipiche dell’agire mafioso, da un lato, e anticamera di vicende corruttive dall’altro. E ciò soprattutto dopo la improvvida abrogazione del reato di abuso di ufficio. In questo percorso, la Procura si è mossa cercando e stimolando il confronto e la collaborazione degli altri presidi di legalità sul territorio, potendo contare, fra l’altro, sul valido contributo di organi di polizia giudiziaria, nonché sul proficuo rapporto di collaborazione sia con le procure di Patti e Barcellona sia con le procure di Catania e Reggio Calabria».