Capo d'Orlando, perdita di chance: in ventotto conciliano con Palazzo Europa

Si tratta di alcuni dei dipendenti che non sono stati inseriti nel rinnovo del contratto con aumento del monte orario di servizio. In due rate riceveranno ognuno 4.000 euro

Il Comune di Capo d'Orlando

Con 4.000 euro a testa si chiude la vertenza economica avviata da 28 dipendenti del Comune di Capo d’Orlando per perdita di chance.
I 28 dipendenti, rappresentati dalla sigla sindacale Csa, hanno conciliato l’accordo proposto da Palazzo Europa e percepiranno i 4.000 euro cadauno in due rate, una di 3.500 euro in questi giorni e l’altra, di 500, entro il 26 febbraio del prossimo anno.
La controversia risale al 2020 quando il Comune di Capo d’Orlando decise di ricontrattualizzare sei dipendenti aumentando loro il monte orario da 24 a 36 ore. Gli altri dipendenti con monte orario ridotto non interpellati fecero ricorso per perdita di chance Alcuni si rivolsero al giudice del lavoro tramite la Cgil ed ottennero sentenze favorevoli. Altri, invece, aderirono alla conciliazione curata dal Csa che si è definita in queste ore.
Va scemando, quindi, la lunga stagione delle vertenze sindacali che, negli ultimi anni, aveva visto aspre contrapposizioni tra i dipendenti e l’amministrazione comunale a causa di stipendi e emolumenti accessori non pagati puntualmente. Tante furono le proteste che sfociarono anche in scioperi.
