Addio Francesco, lo struggente messaggio del Messina Rugby: “Ci mancherà al sua esuberanza”

Non c'è dolore più grande. Il rugby messinese piange la scomparsa di Francesco Pantano, giovane promessa del vivaio giallorosso, venuto a mancare prematuramente. La società ha diffuso un messaggio carico di dolore e vicinanza alla famiglia.
Il cordoglio della società
«Francesco è stato a lungo una gemma del nostro vivaio – scrive il Messina Rugby –. Entusiasta, partecipativo, travolgente come l’esuberanza della sua età esigeva e come il suo carattere pretendeva».
Una perdita che lascia senza parole compagni, dirigenti e tecnici. «Di fronte a tragedie come questa si resta pietrificati – prosegue la nota –. Non saremo mai pronti ad affrontare la scomparsa di chi ci è caro, ma quando a spegnersi è una vita così giovane, crollano valori e certezze, e i “perché” diventano domande che non troveranno mai una risposta accettabile».
Vicinanza alla famiglia
La società rivolge un pensiero alla famiglia del ragazzo: «Il nostro pensiero corre ai suoi genitori e alla sorellina: il loro dolore è inconsolabile, ma noi del Messina Rugby vogliamo offrire loro una parola che sui nostri campi risuona ad ogni partita: sostegno. Perché per noi non è solo un gesto tecnico, ma un modo di vivere e partecipare».
Il ricordo di Francesco rimane vivo nei compagni e in chi lo ha visto crescere sui campi da rugby. «Che la sua gioia e la sua energia possano un giorno portarvi un po’ di pace», conclude il club, stringendosi attorno ai familiari con «le più sentite condoglianze da tutto il Messina Rugby».
