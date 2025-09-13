Addio Francesco, lo struggente messaggio del Messina Rugby: “Ci mancherà al sua esuberanza”

Non c'è dolore più grande. Il rugby messinese piange la scomparsa di Francesco Pantano, giovane promessa del vivaio giallorosso, venuto a mancare prematuramente. La società ha diffuso un messaggio carico di dolore e vicinanza alla famiglia.

Il cordoglio della società

«Francesco è stato a lungo una gemma del nostro vivaio – scrive il Messina Rugby –. Entusiasta, partecipativo, travolgente come l’esuberanza della sua età esigeva e come il suo carattere pretendeva».

Una perdita che lascia senza parole compagni, dirigenti e tecnici. «Di fronte a tragedie come questa si resta pietrificati – prosegue la nota –. Non saremo mai pronti ad affrontare la scomparsa di chi ci è caro, ma quando a spegnersi è una vita così giovane, crollano valori e certezze, e i “perché” diventano domande che non troveranno mai una risposta accettabile».

Vicinanza alla famiglia

La società rivolge un pensiero alla famiglia del ragazzo: «Il nostro pensiero corre ai suoi genitori e alla sorellina: il loro dolore è inconsolabile, ma noi del Messina Rugby vogliamo offrire loro una parola che sui nostri campi risuona ad ogni partita: sostegno. Perché per noi non è solo un gesto tecnico, ma un modo di vivere e partecipare».