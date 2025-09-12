Sicurezza e prevenzione, presentato a Palazzo Zanca il progetto "Navigando con – Io Non Rischio"

Illustrata oggi a palazzo Zanca dall'Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli l'iniziativa "Navigando con – Io Non Rischio", promossa dall’associazione di Volontariato e Protezione civile “Mari e Monti 2004”, con il sostegno dell'Amministrazione comunale. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’associazione “Mari e Monti 2004”, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana e Caronte-Tourist, che ha messo a disposizione uno spazio dedicato a bordo della nave.

L'evento si inserisce nel quadro delle attività nazionali legate alla campagna “Io Non Rischio”, che ogni anno porta nelle piazze e nei luoghi di transito cittadini e turisti per diffondere i principi della sicurezza e della prevenzione. All'incontro con i giornalisti hanno preso parte l'Esperto comunale di Protezione Civile Antonio Rizzo; la dott.ssa Piera Calderone, Diversity manager di C&T; e la Presidente dell'associazione "Mari e Monti 2004" Giovanna Filocamo.

Domenica 14 settembre, a bordo della nave Pietro Mondello del gruppo Caronte-Tourist, dalle ore 10 alle 16.20, i volontari incontreranno pendolari e viaggiatori dello Stretto, nell’ambito di “Navigando con – Io Non Rischio”, per divulgare in modo semplice e diretto le buone pratiche di Protezione Civile sui rischi terremoto, maremoto, incendi boschivi e vulcanico.