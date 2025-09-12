Rassegna stampa 12-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, il diario dell’ossessione per Sara Campanella e quei dialoghi tra madre e figlio

Ponte sullo Stretto di Messina: le “carte” di Basile su tete idrica, risanamento e strade al tavolo romano

Messina, i lavori ritardano e dopo tre anni la Galatti perde la metà degli iscritti

I controlli per i casi di salmonellosi a Messina, nessuna traccia di contaminazione

Messina, il mare e “Lo Spirito di Stella” regalano inclusione e speranza

IN PROVINCIA

L’emergenza Acquacalda a Lipari, la Regione sconfessa il Comune

Farmacie di Barcellona, una nuova mappa proposta all’esame dell’Aula