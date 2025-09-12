Messina, strisce pedonali "invisibili" davanti a numerose scuole. E' un pericolo

In alcuni istituti le lezioni sono già iniziate da alcuni giorni, nella maggior parte cominceranno lunedì. Ma una cosa è comune a tante scuole: davanti a numerosi istituti sono scomparse le strisce pedonali e tutti i segnali stradali che indicano la presenza di studenti e scolari. Le foto sono state scattate davanti alla "Elio Vittorini" all'Annunziata, ma potrebbero essere state fatte un po' ovunque in città. Occorre rifare strisce e segnaletica come deterrente per evitare conseguenze drammatiche.

Intanto è in pubblicazione all’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Messina il bando di selezione rivolto alle Associazioni di Volontariato per lo svolgimento del Servizio di Vigilanza Scolastica. L’indizione della procedura rappresenta la volontà dell’Amministrazione comunale, di affiancare per l’anno scolastico in corso l’attività di vigilanza scolastica del Corpo di Polizia Municipale, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di volontariato, al fine di garantire la sicurezza delle alunne e degli alunni negli orari di entrata e uscita dagli istituti scolastici cittadini.