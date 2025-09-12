Messina: nuove nomine e spostamenti di parroci fra città e provincia, Isole comprese

Nuovo turnover di nomine fra sacerdoti e religiosi dell’arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela: a rendere noti i vari spostamenti in città e provincia, Isole comprese, è stato l’arcivescovo Giovanni Accolla.

Padre Nino Basile, direttore parroco a Camaro Inferiore (San Paolo) e direttore della Caritas diocesana, guiderà la parrocchia di San Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario a Tripi e quella di San Gaetano Campogrande di Tripi (come amministratore parrocchiale). Al suo posto a Camaro San Paolo arriva don Angelo Isaja, dopo aver guidato per 12 anni la parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giuseppe a Nizza di Sicilia e, per quasi due (da amministratore parrocchiale) quella di Maria Santissima Annunziata a Fiumedinisi. A raccogliere il testimone di Isaja è don Giuseppe La Rosa che lascia l’isola di Salina. Qui, precisamente nelle parrocchie di San Giuseppe a Leni e San Gaetano a Rinella arriva il giovane don Salvatore Di Blasi dopo la prima esperienza ad Alì Terme. Qui, come parroco della comunità di San Rocco e rettore del santuario di Maria Ausiliatrice arriva don Dario Giardina, che lascia la comunità di Santa Margherita. Al vice rettore del seminario arcivescovile don Samuele Le Donne è stato assegnato l’incarico di amministratore parrocchiale della comunità dei Santi Angeli Custodi sull’isola di Vulcano. Nuovo vice parroco anche a San Matteo, guidata dai padri salesiani, è il messinese don Antonino Garufi. A queste nomine si aggiungono quelle di don Joseph Ellul, cappellano designato della casa circondariale “Vittorio Madia” di Barcellona; quella del frate minore Giuseppe Burrascano, cappellano della Stazione ferroviaria di Messina (che sarà affiancato da fra Giuseppe Maggiore in qualità di responsabile); don Nicola Antonuccio, correttore spirituale della Fraternità Misericordia “San Giuseppe” di Letojanni; don Antonino Morabito, assistente ecclesiastico della confraternita San Cristoforo di Messina.