Messina, il diario dell’ossessione per Sara Campanella e quei dialoghi tra madre e figlio

Il diario dell’ossessione per Sara, Stefano Argentino l’ha cominciato a scrivere molti mesi prima del femminicidio. Già nel 2023 i carabinieri hanno trovato le tracce di queste morbose attenzioni mai corrisposte dopo aver analizzato telefonini, computer e tablet, sequestrati tra Messina e Noto durante le indagini. Note vocali e scritte, chat, appunti, lettere mai consegnate. E sono queste carte d’inchiesta che gli avvocati della famiglia di Sara hanno letto per puntare all’annuncio fatto mercoledì mattina, nel corso della conferenza stampa dopo il processo-lampo aperto e chiuso in un’ora a Messina per prendere atto del suo suicidio in carcere. Cioè di voler presentare un esposto-denuncia nei confronti della madre del 27enne, Daniela Santoro per favoreggiamento e concorso morale nello stalking continuo alla 22enne di Misilmeri. Sono carte agghiaccianti.

