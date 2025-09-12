Messina, i lavori ritardano e dopo tre anni la Galatti perde la metà degli iscritti

Nel 2015 gli studenti iscritti alla Cannizzaro – Galatti erano 635. A settembre del 2022, invece, erano arrivati a 1041. Mercoledì, all’avvio del nuovo anno scolastico, se ne contavano poco più di 500. Un calo drastico di iscrizioni negli ultimi tre anni, da quando il plesso è stato chiuso per i lavori di ristrutturazione (ancora non partiti) e gli alunni sparpagliati in altri istituti.

L’attesa per l’avvio degli interventi, testimoniano diversi genitori “superstiti”, sta diventando snervante e ormai chi chiude il ciclo della primaria alla Cannizzaro tende a non proseguire alla Galatti.

