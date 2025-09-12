Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, i lavori ritardano e dopo tre anni la Galatti perde la metà degli iscritti

Messina, i lavori ritardano e dopo tre anni la Galatti perde la metà degli iscritti

Il nuovo anno scolastico è partito con poco più di 500 studenti nell’Istituto Comprensivo che, nel 2022, prima della chiusura e dell’annuncio della ristrutturazione ne contava oltre mille

Nel 2015 gli studenti iscritti alla Cannizzaro – Galatti erano 635. A settembre del 2022, invece, erano arrivati a 1041. Mercoledì, all’avvio del nuovo anno scolastico, se ne contavano poco più di 500. Un calo drastico di iscrizioni negli ultimi tre anni, da quando il plesso è stato chiuso per i lavori di ristrutturazione (ancora non partiti) e gli alunni sparpagliati in altri istituti.
L’attesa per l’avvio degli interventi, testimoniano diversi genitori “superstiti”, sta diventando snervante e ormai chi chiude il ciclo della primaria alla Cannizzaro tende a non proseguire alla Galatti.
