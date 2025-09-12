Messina, dal 15 al 21 settembre controlli di velocità e divieti di sosta con autovelox e scout

Proseguono i servizi di prevenzione dei sinistri stradali predisposti dal comando del corpo di Polizia municipale. Da lunedì 15 settembre a domenica 21 settembre 2025 saranno attivi i controlli della velocità con dispositivi autovelox lungo le principali arterie cittadine e quelli con sistema scout per il rilevamento delle infrazioni in materia di divieti di sosta.

L’iniziativa mira a tutelare la sicurezza stradale, riducendo i rischi connessi all’alta velocità e ai parcheggi irregolari, che spesso ostacolano la viabilità e mettono in pericolo pedoni e ciclisti.

Il Comando ricorda agli automobilisti di rispettare sempre i limiti di velocità e di evitare soste in doppia fila, sui marciapiedi, lungo le corsie preferenziali e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e delle piste ciclabili.

Zone interessate dai controlli

Autovelox

S.S. 114:

• Giampilieri – Giampilieri Marina (km 15,000 – km 15,700)

• Galati (km 9,100 – km 10,000)

• Briga Marina (km 13,100 – km 13,700)

• Pistunina (km 5,200 – km 5,800)

• S. Saba (km 26,000 – km 26,600)

• Spartà (km 21,400 – km 22,400)

• Mortelle (km 11,700 – km 12,200)

Via Consolare Pompea (km 7,500 – km 8,000)

Viale Giostra (tra via S. Jachiddu e l’Istituto “Maiorana”)

Scout (divieti di sosta)