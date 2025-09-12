Messina, bus gratuiti il 18 e il 19 settembre. Concerto degli Zero Assoluto a Piazza Duomo

La Settimana europea della Mobilità 2025 è pronta a prendere il via. Dal 16 al 22 settembre, in tutta Europa, saranno organizzate iniziative che avranno come filo conduttore lo slogan “Mobilità per tutti” e dovranno essere finalizzate ad incentivare la mobilità sostenibile e favorire l’accessibilità al servizio di traporto pubblico. La città di Messina sarà protagonista, grazie al ricco programma ideato da ATM, in collaborazione con il Comune di Messina. L’intero cartellone è stato illustrato stamattina presso la sede di Atm dalla presidente di ATM Carla Grillo, alla presenza del sindaco Federico Basile e del vicesindaco Salvatore Mondello.

"Siamo orgogliosi che anche quest’anno Messina partecipi alla campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. Tutte le azioni intraprese dall’Amministrazione comunale in questi anni sono in linea con gli obiettivi europei e andremo avanti su questo percorso", dichiara il sindaco Basile.

"Sin dal 2018 questa Amministrazione e quella che l’ha preceduta portano avanti un nuovo modello di città, in cui sostenibilità fa rima con vivibilità. La Settimana Europea della Mobilità serve anche a ricordare a tutti noi che siamo sulla strada giusta e che bisogna guardare al futuro e non al passato in tema di mobilità", aggiunge il vicesindaco Mondello.