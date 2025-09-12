Messina, auto abbandonata va in fiamme e danneggia alcuni appartamenti del Complesso Zancle a Tremonti

Un'auto abbandonata va in fiamme e danneggia alcuni appartamenti del Complesso Zancle a Tremonti. E' quanto denunciato dal consigliere comunale Giuseppe Villari che ha scritto al sindaco e all'assessore Minutoli per sottoporre il problema e avere risposte. Una segnalazione che arriva dopo un altro documento, risalente a 48 giorni fa, quando lo stesso Villari aveva segnalato la presenza di auto abbandonate nel complesso. “A distanza di quasi due mesi - dice Villari - nonostante la gravità della situazione e l'evidente pericolo per i residenti da Palazzo Zanca tutto tace. L'incendio di mercoledì sera ha danneggiato l'impianto elettrico e quello idrico, costringendo alcune famiglie a farsi ospitare da amici e parenti o a sopportare una situazione da terzo mondo. Non ci sono state vittime solo per un caso fortuito, ma chi ha ignorato la mia segnalazione di quasi due mesi fa è moralmente responsabile di quanto è successo. Tra l'altro chi di competenza dovrebbe spiegare come mai una situazione di palese illegalità non abbia comportato immediati controlli”.